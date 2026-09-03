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Public Holiday: छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिन तक रहेगी छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और बैंक

Chhattisgarh Holiday: छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी। 5 सितंबर शिक्षक दिवस और 6 सितंबर रविवार होने से स्कूल-कॉलेज व अन्य संस्थानों में लगातार 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Sep 03, 2026

Public Holiday

छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिन तक रहेगी छुट्टी (photo Patrika)

Chhattisgarh Holiday: छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शासकीय अवकाश रहेगा। इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 6 सितंबर को रविवार होने के कारण विद्यार्थियों को लगातार तीन दिन छुट्टी का मौका मिल सकता है।

4 सितंबर को जन्माष्टमी का अवकाश

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश में 4 सितंबर को शासकीय अवकाश रहेगा। इसके चलते सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। जन्माष्टमी को लेकर प्रदेशभर में धार्मिक आयोजन भी होंगे। विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए यह छुट्टी सप्ताहांत से जुड़ने के कारण खास हो गई है।

5 सितंबर को शिक्षक दिवस

जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है।हालांकि शिक्षक दिवस पर सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से अवकाश हो, यह जरूरी नहीं है। कई स्कूलों में इस दिन शिक्षक दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। कुछ शिक्षण संस्थानों में स्थानीय व्यवस्था के अनुसार छुट्टी भी हो सकती है।

6 सितंबर को रविवार की छुट्टी

इसके बाद 6 सितंबर को रविवार है। रविवार को स्कूल-कॉलेज समेत अधिकांश सरकारी संस्थानों में साप्ताहिक अवकाश रहता है। इस तरह 4 सितंबर की जन्माष्टमी की छुट्टी, 5 सितंबर की संभावित स्कूल छुट्टी और 6 सितंबर के रविवार को मिलाकर विद्यार्थियों को लगातार तीन दिन छुट्टी मिल सकती है।

परिवार के साथ घूमने का बना सकते हैं प्लान

लगातार छुट्टी मिलने की स्थिति में विद्यार्थी और परिवार छोटे ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। आसपास के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों या रिश्तेदारों के यहां जाने के लिए यह समय उपयोग किया जा सकता है। हालांकि 5 सितंबर को स्कूल खुलेगा या छुट्टी रहेगी, यह संबंधित स्कूल के निर्णय और स्थानीय कार्यक्रमों पर निर्भर करेगा। इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपने स्कूल की ओर से जारी सूचना जरूर देखनी चाहिए।

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Updated on:

03 Sept 2026 01:53 pm

Published on:

03 Sept 2026 01:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Public Holiday: छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिन तक रहेगी छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और बैंक

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