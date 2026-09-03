Public Holiday: छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिन तक रहेगी छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और बैंक

लगातार छुट्टी मिलने की स्थिति में विद्यार्थी और परिवार छोटे ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। आसपास के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों या रिश्तेदारों के यहां जाने के लिए यह समय उपयोग किया जा सकता है। हालांकि 5 सितंबर को स्कूल खुलेगा या छुट्टी रहेगी, यह संबंधित स्कूल के निर्णय और स्थानीय कार्यक्रमों पर निर्भर करेगा। इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपने स्कूल की ओर से जारी सूचना जरूर देखनी चाहिए।