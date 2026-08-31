Holiday 2026: छत्तीसगढ़ में छुट्टियों का ऐलान! 4 और 14 सितंबर को शासकीय अवकाश, ऐच्छिक छुट्टियां भी रहेंगी

Holiday 2026: छत्तीसगढ़ में सितंबर का महीना छुट्टियों के लिहाज से खास रहने वाला है। राज्य सरकार ने सितंबर में 4 सितंबर और 14 सितंबर को शासकीय अवकाश घोषित किया है। इन दोनों तारीखों पर स्कूल-कॉलेजों के साथ शासकीय कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। प्रमुख पर्व-त्योहारों के अवसर पर घोषित इन अवकाशों से विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।