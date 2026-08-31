Holiday 2026: छत्तीसगढ़ में छुट्टियों का ऐलान! 4 और 14 सितंबर को शासकीय अवकाश, ऐच्छिक छुट्टियां भी रहेंगी

सार्वजनिक अवकाश (File Photo - Patrika )
Holiday 2026: छत्तीसगढ़ में सितंबर का महीना छुट्टियों के लिहाज से खास रहने वाला है। राज्य सरकार ने सितंबर में 4 सितंबर और 14 सितंबर को शासकीय अवकाश घोषित किया है। इन दोनों तारीखों पर स्कूल-कॉलेजों के साथ शासकीय कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। प्रमुख पर्व-त्योहारों के अवसर पर घोषित इन अवकाशों से विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
सितंबर में दो प्रमुख त्योहारों के कारण शासकीय अवकाश रहेगा। ऐसे में छुट्टियों की पहले से जानकारी होने से लोग परिवार के साथ समय बिताने या अन्य जरूरी कामों की योजना बना सकते हैं।
4 सितंबर 2026 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शासकीय अवकाश रहेगा। इस दिन स्कूल-कॉलेज और शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। जन्माष्टमी के बाद 5 सितंबर शनिवार और 6 सितंबर रविवार होने के कारण कई लोगों को लगातार छुट्टी का लाभ भी मिल सकता है।
इसके बाद 14 सितंबर 2026 को हरितालिका तीज के अवसर पर भी शासकीय अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन शासकीय कार्यालयों के साथ संबंधित शिक्षण संस्थानों में भी अवकाश रहेगा।
सितंबर में 15 सितंबर को नुआखाई पर्व के अवसर पर स्थानीय अवकाश का प्रावधान है। हालांकि, स्थानीय अवकाश जिले के अनुसार लागू होता है। इसलिए संबंधित जिले में जारी आदेश के आधार पर ही इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
सितंबर में कई अन्य प्रमुख त्योहारों पर ऐच्छिक अवकाश का भी प्रावधान है। इनमें हरछठ, पोला, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा जयंती, नवाखाई, ढोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी शामिल हैं। ऐच्छिक अवकाश संबंधित नियमों के अनुसार लिया जा सकता है।
सितंबर में घोषित प्रमुख अवकाश इस प्रकार हैं-
स्कूल-कॉलेज और शासकीय कार्यालयों में अवकाश को लेकर संबंधित विभाग अथवा जिला प्रशासन के आदेश को अंतिम माना जाएगा। खासकर स्थानीय और ऐच्छिक अवकाश की स्थिति जिले या विभाग के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए छुट्टी की योजना बनाने से पहले संबंधित आदेश की जानकारी जरूर जांच लें।
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