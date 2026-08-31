विमान का टायर फटने के बाद बिलासा एयरपोर्ट में 3 दिन से उड़ानें बंद, 100 मीटर तक घिसटने के निशान, रनवे पर उठे सवाल

मामले की गहराई से पड़ताल के लिए एलायंस एयर की 9 सदस्यीय तकनीकी टीम शनिवार को बिलासपुर पहुंची। टीम ने प्लेन और रनवे का बारीकी से निरीक्षण शुरू कर दिया है, ताकि टायर फटने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं, रविवार को नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की टीम भी बिलासपुर पहुंचकर जांच करेगी। डीजीसीए की आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की असल वजह साफ होगी और यह तय हो पाएगा कि चकरभाठा का रनवे उड़ानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं।