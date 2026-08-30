कभी कमरे में कैद थीं बिलासपुर की रोहिणी, आज व्हीलचेयर पर तलवार थाम जीत चुकीं 43 पदक, जानें इनका सफर

रोहिणी की जिंदगी में बदलाव तब आया, जब उनकी मुलाकात व्हीलचेयर फेंसिंग संघ के अध्यक्ष डीआर साहू से हुई। उन्होंने रोहिणी को व्हीलचेयर फेंसिंग से जुड़ने और तलवारबाजी में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में यह उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की नई राह बना लिया। वर्ष 2014 में व्हीलचेयर फेंसिंग की शुरुआत करने वाली रोहिणी ने देखते ही देखते राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली। लगातार अभ्यास और मेहनत के बल पर उन्होंने प्रतियोगिताओं में पदक जीतने का सिलसिला शुरू किया। आज उनकी उपलब्धियां उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं, जो शारीरिक चुनौतियों के कारण अपने सपनों को सीमित समझने लगते हैं।