सोशल मीडिया विवाद से सड़क पर संग्राम, बिलासपुर में दो पक्ष आमने-सामने, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर किए गए एक कमेंट को लेकर युवकों के बीच विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद एक पक्ष के युवक के साथ मारपीट की गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में आमने-सामने आ गए। मारपीट और गाली-गलौज के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। घटना में कई युवकों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इसी दौरान हालात संभालने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया।