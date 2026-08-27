27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

एक ही परिवार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 8 थानों में FIR, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2019 से 2021 के बीच दर्ज आठ आपराधिक मामलों में बड़ी राहत दी है।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Aug 27, 2026

High Court

हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई को माना फर्जी (photo source- Patrika)

Chhattisgarh High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए भिलाई, कुम्हारी सहित सभी दर्ज आपराधिक मामलों की कार्यवाही रद्द कर दी है। मामला 2019 से 2021 के बीच एक ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आठ आपराधिक मामलों से संबंधित है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सभी मामलों को फर्जी करार दिया था।

डिवीजन बेंच ने माना कि इन परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ताओं को अन्य राहतों के लिए उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी गई है।

मामला वर्ष 2019 से 2021 के बीच एक ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए गए आठ आपराधिक मामलों की श्रृंखला का हिस्सा था। कई मामलों में लगभग उन्हीं परिवारजनों को आरोपी बनाया गया। बाद के मामलों के शिकायतकर्ता पहले के शिकायतकर्ताओं से जुड़े बताए गए। याचिकाकर्ताओं को जेल से गिरफ्तार दिखाया गया था। पुलिस की एसआईटी ने जांच के बाद आठों अपराधों को फर्जी बताया। इसी मामले में जांच अधिकारी की लापरवाही भी एसआईटी ने दर्ज की। जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश हुए।

यह था पूरा मामला

याचिकाकर्ता पक्ष के अनुसार, परिवार की एक महिला का पीयूष तिवारी नामक व्यक्ति से संपर्क हुआ। आरोप था कि उसने स्वयं को अविवाहित पुलिस अधिकारी बताया और विवाह का भरोसा दिया। बाद में उसके पहले से विवाहित होने की जानकारी मिलने पर महिला ने संबंध समाप्त कर लिया और 5 अप्रैल 2018 को आर्य संस्कार केंद्र, बिलासपुर में विवाह कर लिया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि इसके बाद भी पीयूष तिवारी ने संबंध बनाए रखने का दबाव बनाया और निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी। इसके बाद महिला, उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अलग-अलग थानों और जिलों में आपराधिक मामले दर्ज होते चले गए।

इन थानों में दर्ज अपराध

पहले रायपुर के मौदहापारा थाने में अपराध क्रमांक 107/2019 दर्ज हुआ। फिर दुर्ग के कुम्हारी थाने में अपराध क्रमांक 192/2019 और पुरानी भिलाई थाने में अपराध क्रमांक 412/2020 दर्ज हुआ। वर्ष 2021 में मुंगेली क्षेत्र में अपराध क्रमांक 14/2021, 58/2021, 243/2021 और 328/2021 समेत अन्य मामले सामने आए।

Bilaspur High Court: साइबर ठगी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना ट्रांजिट रिमांड गिरफ्तारी रद्द, जानें पूरा मामला

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh High Court

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 02:33 pm

Published on:

27 Aug 2026 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / एक ही परिवार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 8 थानों में FIR, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

77 साल की विधवा मां को मिली राहत! बिलासपुर हाईकोर्ट ने तीन सौतेले बेटों पर डाली भरण-पोषण की जिम्मेदारी

Chhattisgarh High Court
बिलासपुर

Patrika Interview: शहर को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाए, IAS संजय अग्रवाल ने पत्रिका को दिया जवाब, जानें क्या कहा

bilaspur collector interview
बिलासपुर

PM आवास में अब आखिरी मौका! तय समय में निर्माण शुरू नहीं किया तो छिन जाएगा योजना का लाभ, जानें अपडेट

PM Awas Yojana
बिलासपुर

बिलासपुर में सैकड़ों शिक्षक सड़क पर, कलेक्ट्रेट घेरा, TET अनिवार्यता हटाने और वरिष्ठता आधारित पदोन्नति की मांग

Teachers Protest
बिलासपुर

बिलासपुर निगम में राजस्व वसूली पर सख्ती, 309 करोड़ बिजली बिल बकाया के बाद कमिश्नर ने दिए निर्देश

Bilaspur Electricity Bill
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.