बिलासपुर में सैकड़ों शिक्षक सड़क पर, कलेक्ट्रेट घेरा, TET अनिवार्यता हटाने और वरिष्ठता आधारित पदोन्नति की मांग

शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया में TET को अनिवार्य किया जाना शिक्षकों के हित में नहीं है। शिक्षकों ने मांग की है कि पदोन्नति में TET की अनिवार्यता को वर्ष 2028 तक शिथिल किया जाए। उनका तर्क है कि केंद्र सरकार की ओर से शिक्षकों को TET उत्तीर्ण करने के लिए 2028 तक का समय दिया गया है, ऐसे में पदोन्नति के लिए तत्काल TET अनिवार्य करना उचित नहीं है। शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से वे अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के विरोध में प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जा रहा है।