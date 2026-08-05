5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

Bilaspur High Court: साइबर ठगी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना ट्रांजिट रिमांड गिरफ्तारी रद्द, जानें पूरा मामला

Transit Remand: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आरोपी को दूसरे राज्य से बिना ट्रांजिट रिमांड के लाना कानून और संविधान के अनुरूप नहीं है।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Aug 05, 2026

Chhattisgarh High Court

हाईकोर्ट (photo source- Patrika)

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पुलिस किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य से पकडक़र बिना ट्रांजिट रिमांड के नहीं ला सकती। साइबर ठगी के आरोपी की हिरासत को हाईकोर्ट ने गैरकानूनी और संविधान के खिलाफ माना है। साइबर ठगी के एक मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने उक्त फैसला दिया।

कोर्ट ने इस आधार पर साइबर ठगी के आरोपी जितेश आनंद उर्फ जीतू की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की 28 जून से 30 जून 2026 तक की हिरासत को गैरकानूनी और संविधान के खिलाफ पाकर अंबिकापुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के 30 जून और तीन जुलाई 2026 के रिमांड आदेश भी निरस्त कर दिए। आरोपी जितेश को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की दो जमानतों पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है।

Cyber Fraud Case: शेयर बाजार में मुनाफे के नाम 21 लाख से ज्यादा की ठगी

यह मामला साइबर थाना, सरगुजा रेंज में दर्ज अपराध से जुड़ा है। आरोपी के खिलाफ शेयर बाजार में अधिक पैसा दिलाने का झांसा देकर 21 लाख 15 हजार रुपये की ठगी की शिकायत की गई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 3(5) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस की ओर से तर्क दिया गया था कि जितेश अपनी मर्जी से छत्तीसगढ़ आया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।

गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी

संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(2) का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया, जिससे उसकी हिरासत कानून के अनुरूप नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि अवैध हिरासत पर बाद का रिमांड भी नहीं टिक सकता। जितेश 28 जून की शाम से पुलिस के नियंत्रण में था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति की आजादी रोक दी जाती है, तभी गिरफ्तारी से जुड़े संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान लागू होते हैं।

Sanjay Dutt के बर्थडे के लिए हाईकोर्ट पहुंचा फैन, पिछले साल सड़क जाम के कारण SDM ने ठुकराई थी अनुमति, अब शर्तों के साथ मिली मंजूरी

ये भी पढ़ें
Sanjay Dutt Fan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Aug 2026 05:52 pm

Published on:

05 Aug 2026 05:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur High Court: साइबर ठगी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना ट्रांजिट रिमांड गिरफ्तारी रद्द, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कैदियों के बीच शिक्षक बने डीजी हिमांशु गुप्ता, बिलासपुर जेल में अंग्रेजी पढ़ाई, कई आधुनिक सुविधाओं को हरी झंडी

Bilaspur Central Jail
बिलासपुर

Teacher Leader Arrest: फर्जी मेडिकल बिल मामले में शिक्षक नेता साधेलाल पटेल भेजे गए जेल, पत्नी पर भी FIR दर्ज

Teacher Leader Arrest
बिलासपुर

PSSOU Admission 2026: घर बैठे उच्च शिक्षा का मौका, MBA से BA तक 12 ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन शुरू, जानें आवेदन की तिथि

Online Courses Admission 2026
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ पु​लिस विभाग में बड़ा बदलाव, 19 अधिकारियों का तबादला, दो जगहों में नए थाना प्रभारी

Chhattisgarh Police Transfer list
बिलासपुर

Truck Accident: बिलासपुर में भीषण हादसा, खड़ी ट्रक से टकराई दो ट्रेलर, कैबिन में फंसा रह गया चालक

Truck Accident
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.