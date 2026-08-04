ज्यूडिशियल अफसरों और रिटायर्ड अधिकारियों को मिलेगा ACP का लाभ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Judicial Officers ACP Benefit: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा से जुड़े सेवारत और पूर्व अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) के तहत समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव की ओर से जारी अलग-अलग आदेशों में लोअर ज्यूडिशियल सर्विस, हायर ज्यूडिशियल सर्विस तथा पूर्व न्यायिक अधिकारियों को उनकी पात्रता और सेवा अवधि के आधार पर प्रथम ACP का लाभ प्रदान किया गया है। यह फैसला न्यायिक अधिकारियों के करियर विकास और वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।