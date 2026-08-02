स्कोडा की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत, कार नहीं बल्कि नंबर प्लेट छोड़कर भागा चालक, बिलासपुर पुलिस जांच में जुटी

Bilaspur Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान ले रहा है। प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार स्कोडा कार ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन घटनास्थल पर कार की टूटी हुई "सीएमओ" लिखी नंबर प्लेट छोड़ गया, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है।