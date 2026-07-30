Kiran Dev Accident Update: छत्तीसगढ़ BJP अध्यक्ष किरण देव दतिया से दिल्ली रेफर, कमर की हड्डी में फ्रैक्चर, मेदांता में होगा इलाज

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सड़क हादसे का शिकार (Photo Patrika)
Kiran Dev Accident: छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को बेहतर इलाज के लिए दतिया से दिल्ली रेफर किया गया है। प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच और एमआरआई रिपोर्ट में उनकी कमर की हड्डी (स्पाइन) में फ्रैक्चर की पुष्टि होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लिया। अब उनका उपचार दिल्ली-एनसीआर स्थित मेदांता अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया जाएगा।
अपडेट जारी है।
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