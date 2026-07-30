Raipur NIFT Campus Open: 80 छात्रों के साथ शुरू हुआ ओरिएंटेशन, AI और ट्रेडिशनल क्राफ्ट दोनों पर फोकस

Raipur NIFT Campus: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) का 20वां कैंपस पुराने विधानसभा भवन में अस्थायी रूप से शुरू हो गया है। 29 जुलाई से तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें पहले बैच के विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। अभी फैशन डिजाइन, फैशन इंटीरियर्स और फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन जैसे तीन ग्रेजुएशन प्रोग्राम में 80 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। निफ्ट दिल्ली व निफ्ट रायपुर की कैंपस डायरेक्टर डॉ. शिंजु महाजन ने बताया कि नया रायपुर में स्थायी कैंपस बनने में तीन से चार वर्ष लगेंगे। तब तक पुराने विधानसभा भवन को आधुनिक शैक्षणिक परिसर के रूप में विकसित किया गया है।