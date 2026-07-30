Raksha Bandhan: इस बार रक्षाबंधन पर नक्सल मुक्त बस्तर की प्राकृतिक राखियों की रहेगी धूम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण (Economic Empowerment) और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर जिले के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) आड़ावाल, जगदलपुर द्वारा रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) पर्व को ध्यान में रखते हुए स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल से महिलाओं को कौशल विकास के साथ-साथ त्योहारी सीजन (Festive Season) में अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी मिल रहा है।