Sunday Guest Editor: लोक चित्रकला को मॉडर्न टच देकर नई पहचान दे रहीं हर्षदीप

हर्षदीप का कहना है कि प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भवनों में अक्सर वारली आर्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे लोग छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला समझ लेते हैं। जबकि दोनों शैलियां पूरी तरह अलग हैं। उनके अनुसार छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला में जन्म से लेकर जीवन के विभिन्न संस्कारों और सामाजिक परंपराओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। इसलिए सरकार को सार्वजनिक भवनों, दीवारों और पर्यटन स्थलों पर स्थानीय लोक चित्रकला को प्राथमिकता देनी चाहिए।