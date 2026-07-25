घड़ी, घंटी और नारियल से पूरी होती है हर मुराद, छत्तीसगढ़ का अनोखा मंदिर बना आस्था का केंद्र

Maa Matangi Dham: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड स्थित जीजामगांव (बिरेझर) में मां मातंगी देवी धाम अपनी अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना से घड़ी, घंटी, ताला और लाल कपड़े में नारियल बांधते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार, घड़ी बंद होना जीवन में अच्छे समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है। छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।