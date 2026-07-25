धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूर्व CM भूपेश बघेल का आया बयान, कहा- ये भारत के युवाओं की जीत

Chhattisgarh News: NEET-UG विवाद और देशभर में जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया और इस्तीफा देने की वजह भी बताई। कहा कि पिछले चार दशक से अधिक समय से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है।