महादेव सट्टा में हर महीने मिलता था 450 करोड़ रुपए, भूपेश बघेल का बड़ा खुलासा, BJP को बताया किंग

रायपुर. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। (Mahadev Satta App) उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले और गिरफ्तार आरोपी विकास गर्ग का भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं है।उन्होंने बघेल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने खुद ऐसे आपराधिक तत्वों को प्रश्रय दिया और पाला-पोसा है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में जितने भी अपराधी थे, वे सब उन्हीं के समर्थक या सम्पर्क वाले रहे हैं।