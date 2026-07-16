रायपुर समेत कई जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, प्रदेश में अब तक 30% कम हुई बारिश

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं तेज धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। कई दिनों के इंतजार के बाद बुधवार को राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। हालांकि, बारिश के बावजूद उमस से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
राजधानी रायपुर में बुधवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर और शाम के दौरान शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन यह बारिश पूरे शहर में एक समान नहीं हुई। कहीं बूंदाबांदी हुई तो कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इस खंड वर्षा के कारण तापमान में खास गिरावट नहीं आई और बारिश के बाद चिपचिपी उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं।
मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा है। अधिक तापमान और नमी के कारण दिनभर उमस बनी रही।
इस मानसून सीजन में छत्तीसगढ़ में बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी पीछे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई तक प्रदेश में सब-डिविजनल स्तर पर सामान्य से करीब 30 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। यानी जितनी बारिश इस समय तक हो जानी चाहिए थी, उससे काफी कम बारिश हुई है। इससे कृषि और जल संसाधनों को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी है।
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, लेकिन कहीं भी अत्यधिक वर्षा की स्थिति नहीं बनी। बुधवार को राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट के आसपास निम्न दबाव (Low Pressure Area) का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से लगभग 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसी मौसम प्रणाली के प्रभाव से आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
गुरुवार के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बारिश का मुख्य असर उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में देखने को मिल सकता है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने, गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने और कुछ इलाकों में वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है।
राजधानी रायपुर में गुरुवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। देर शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि, बारिश का स्वरूप स्थानीय मौसम परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और सभी क्षेत्रों में एक जैसी वर्षा होने की संभावना नहीं है।
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