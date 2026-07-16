रायपुर समेत कई जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, प्रदेश में अब तक 30% कम हुई बारिश

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं तेज धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। कई दिनों के इंतजार के बाद बुधवार को राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। हालांकि, बारिश के बावजूद उमस से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।