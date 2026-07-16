नगर भ्रमण पर निकलेंगे जगत के नाथ, रायपुर में सोने की झाड़ू से होगी छेरा पहरा, राज्यपाल व मुख्यमंत्री लगाएंगे झाडू

Raipur Jagannath mandir: भगवान जगन्नाथ गुरुवार को बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भम्रण कर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में सभी धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा के तीनों दिव्य रथ पूर्ण रूप से सज-धजकर भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष, विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि 11 वैदिक पंडितों सुबह 7 बजे से विशेष पूजा-अर्चना और अभिषेक-हवन किया जाएगा।