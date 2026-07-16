16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में MBBS सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी! एक साल में 595 नई सीटें, 6 नए मेडिकल कॉलेज खुले

Chhattisgarh Medical Colleges: छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा को बड़ी मजबूती मिली है। एक साल में MBBS की 595 सीटें बढ़कर 2330 से 2925 हो गई हैं। 5 सरकारी और 1 निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली है।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 16, 2026

MBBS Seats Increased

एमबीबीएस की सीटों में लंबी छलांग (photo source- AI)

MBBS Seats Increased: प्रदेश में केवल एक साल में एमबीबीएस की 595 सीटें बढ़ गई हैं। यही नहीं 5 सरकारी व एक निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली है। इनमें 350 सीटें मिली हैं। यह बड़ी छलांग है। अब सबसे बड़ी चुनौती क्वालिटी एजुकेशन को बरकरार रखना है। मान्यता के बावजूद सरकारी व निजी कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फैकल्टी की समस्या चर्चा में है।

NMC Approval: इन कॉलेजों को मिली इतनी सीटें

मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार प्रदेश में सीटें तो बढ़ गई हैं, कॉलेज भी बढ़ गए हैं, अब पूरा फोकस क्वालिटी एजुकेशन पर होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन किस तरह दिया जा सकता है, चिकित्सा शिक्षा विभाग ही नहीं, राज्य शासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। चालू सत्र के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, गीदम व कुनकुरी को मान्यता मिली है।

वहीं, निजी में बालाजी ग्रुप के एक कॉलेज मां पद्मावती को एमबीबीएस की 100 सीटों की मान्यता मिली है। सरकारी कॉलेजों में 50-50 के हिसाब से 250 सीटों पर पढ़ाई की जाएगी। नेहरू मेडिकल कॉलेज में 20, जगदलपुर में 25, रिम्स में 100, अभिषेक व रावतपुरा कॉलेज में 50-50 सीटें बढ़ी हैं। यानी नए कॉलेजों से 350 सीटें मिली हैं और पुराने कॉलेजों में 245 सीटें बढ़ी हैं। सीटें बढ़ना छात्रों के लिए फायदेमंद तो है, क्योंकि कट ऑफ गिरने से उन्हें प्रवेश लेने में आसानी होगी।

26 साल में 29 गुना बढ़ गई सीटें, कॉलेज 21 गुना

प्रदेश में पिछले 26 सालों में 29 गुना सीटें बढ़ गई हैं। जबकि कॉलेजों की संख्या 21 गुना बढ़ी है। 1 नवंबर 2020 में जब राज्य का गठन हुआ, तब प्रदेश में केवल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर प्रदेश का इकलौता मेडिकल कॉलेज था। यहां एमबीबीएस की 100 सीटें थीं। पिछले 26 साल में कॉलेजों की सीटों में महज ढाई गुना वृद्धि हुई और इस साल 250 पहुंची है। पिछले साल की तुलना में प्रदेश में 25.53 फीसदी यानी सीटों में एक चौथाई वृद्धि हुई है। यह बड़ी छलांग है। अगले साल किसी सरकारी कॉलेज खुलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन एक निजी कॉलेज खुल सकता है। हालांकि यह अभी पाइपलाइन में है।

देशभर में 823 कॉलेज, सीटों की संख्या 1.37 लाख पहुंची

देशभर में इस सत्र के लिए मेडिकल कॉलेजों की संख्या 823 पहुंच गई है। एमबीबीएस सीटों की संख्या 1 लाख 36 हजार 939 हो गई हैं। इस साल देशभर के कॉलेजों में 9911 सीटें बढ़ाई गई हैं। जबकि नए व पुराने कॉलेज मिलाकर एक लाख 27 हजार 28 सीटें हैं।

MBBS Cut Off Chhattisgarh: क्वालिटी एजुकेशन से समझौता न हो: चंद्राकर

नए मेडिकल कॉलेज खुलना या एमबीबीएस की सीटें बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अच्छे डॉक्टर बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टीचिंग स्टाफ भी अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी छात्र कुशल डॉक्टर नहीं बन सकता। जहां-जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की कमी है, उन्हें दूर करने की जरूरत है। खासकर नए व पुराने कॉलेजों में इसकी जरूरत है- डॉ. एके चंद्राकर, रिटायर्ड कुलपति हैल्थ साइंस विवि

फैकल्टी जरूरी: डॉ. नायक

इसमें कोई संदेह नहीं की सीटें बढ़ने के बाद क्वालिटी एजुकेशन को बरकरार रखना प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पर्याप्त फैकल्टी मेडिकल एजुकेशन के लिए जरूरी है। चूंकि नीट यूजी जैसी कड़ी परीक्षा पास कर छात्र आते हैं इसलिए उन्हें गाइड कर व अच्छी शिक्षा देकर अच्छा डॉक्टर बनाया जा सकता है। छात्रों का पूरा फोकस भी पढ़ाई पर होना चाहिए, ताकि वे बेहतर डॉक्टर बन सकें- डॉ. देवेंद्र नायक, चेयरमैन श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 09:30 am

Published on:

16 Jul 2026 09:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में MBBS सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी! एक साल में 595 नई सीटें, 6 नए मेडिकल कॉलेज खुले

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नगर भ्रमण पर निकलेंगे जगत के नाथ, रायपुर में सोने की झाड़ू से होगी छेरा पहरा, राज्यपाल व मुख्यमंत्री लगाएंगे झाडू

Raipur Jagannath mandir Rath yatra
रायपुर

रायपुर से जुड़े महादेव सट्टा केस में ED की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली का कारोबारी विकास गर्ग 24 जुलाई तक रिमांड पर

Chhattisgarh Mahadev Scam
रायपुर

छत्तीसगढ़ PWD टेंडर घोटाला! ‘लिफाफा मत खोलो’ लिखकर बंटे करोड़ों के ठेके, तत्कालीन SE कुंजाम पर सिंडिकेट चलाने का आरोप

PWD Tender Scam
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अब मकान मालिक की नहीं चलेगी मनमानी! 10% से ज्यादा किराया बढ़ाया तो होगी कार्रवाई, सरकार का नया नियम लागू

Chhattisgarh Rent Law
रायपुर

नकटी कांड पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में संग्राम, विपक्ष के 32 विधायक सस्पेंड, कांग्रेस ने सड़क पर खाया खाना

Chhattisgarh Politics
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.