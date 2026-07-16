छत्तीसगढ़ में MBBS सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी! एक साल में 595 नई सीटें, 6 नए मेडिकल कॉलेज खुले

प्रदेश में पिछले 26 सालों में 29 गुना सीटें बढ़ गई हैं। जबकि कॉलेजों की संख्या 21 गुना बढ़ी है। 1 नवंबर 2020 में जब राज्य का गठन हुआ, तब प्रदेश में केवल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर प्रदेश का इकलौता मेडिकल कॉलेज था। यहां एमबीबीएस की 100 सीटें थीं। पिछले 26 साल में कॉलेजों की सीटों में महज ढाई गुना वृद्धि हुई और इस साल 250 पहुंची है। पिछले साल की तुलना में प्रदेश में 25.53 फीसदी यानी सीटों में एक चौथाई वृद्धि हुई है। यह बड़ी छलांग है। अगले साल किसी सरकारी कॉलेज खुलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन एक निजी कॉलेज खुल सकता है। हालांकि यह अभी पाइपलाइन में है।