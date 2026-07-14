अब हर संभाग में बढ़ेगी डॉक्टरों की संख्या! छत्तीसगढ़ में 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज, MBBS सीटें 2330 से बढ़कर हुईं 2600

Chhattisgarh MBBS Seats: प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में पहली बार एक साथ 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता मिल गई है। नए सत्र (2026-27) से कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, गीदम और कुनकुरी में एमबीबीएस की 50-50 सीटों पर प्रवेश शुरू होगा। इस तरह प्रदेश में एक साथ 250 सीटें बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त, दो दिन पहले ही 63 साल पुराने पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (रायपुर) में भी 20 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे वहां कुल सीटें 250 हो गई हैं।