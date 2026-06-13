AIIMS Admission Process: एम्स में एमबीबीएस कोर्स के लिए ट्यूशन फीस सालाना 300 रुपये, एडमिशन के लिए मची खूब मारामारी

देश में एम्स व पीजीआई चंडीगढ़ में कम फीस पर एमबीबीएस व एमडी-एमएस कोर्स की पढ़ाई हो रही है। यहां प्रवेश के लिए नीट यूजी क्वालीफाई करना अनिवार्य है। एडमिशन मेरिट के अनुसार होता है। केंद्रीय संस्थान होने के कारण यहां फीस सामान्य रखी गई है। सभी मद मिलाकर साढ़े 4 साल की फीस 5,856 रुपए है। यानी एक साल की फीस 1301.33 रुपए है। इसमें हॉस्टल फीस से लेकर जिम, लैब व मेस सिक्योरिटी के अलावा कॉशन मनी शामिल है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सालाना 40 हजार ट्यूशन फीस ली जा रही है। जबकि निजी कॉलेजों में साढ़े 7 से 8.01 लाख रुपए ट्यूशन फीस है। सभी मद मिलाकर साढ़े 4 साल की फीस 65 से 70 लाख रुपए है। इस तरह सरकारी व निजी कॉलेजों की तुलना में एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई कई गुना सस्ती है। नीट यूजी 21 जून को है। जुलाई अंत तक रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद छात्र रैंक व स्कोर के अनुसार ये देखेंगे कि उनका एडमिशन एम्स में हो सकता है या नहीं।