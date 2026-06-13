छत्तीसगढ़ में बन रही 20 एपिसोड की वेब सीरीज, ‘द ग्रेट इंडियन मर्डर’ समेत कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हुए शूट

कवर्धा में लगभग 4 वर्ष पहले चर्चित वेब सीरीज ‘जहानाबाद: ऑफ लव एंड वॉर’ की शूटिंग हुई थी। यह सीरीज मशहूर फिल्मकार सुधीर मिश्रा के निर्देशन में बनाई गई थी, जिसमें रजत कपूर और ऋत्विक भौमिक जैसे कलाकार नजर आए थे। यह शूटिंग कवर्धा के अलग-अलग लोकेशंस पर की गई थी, जिससे छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को भी स्क्रीन पर दिखाने का मौका मिला। लगभग 50 से ज्यादा क्रू मेंबर्स मुंबई से इस प्रोजेक्ट के लिए यहां पहुंचे थे। इस वेब सीरीज का निर्माण स्टूडियो नेक्स्ट प्रोडक्शन हाउस द्वारा किया गया था, जिसने पहले भी कई चर्चित शो और वेब सीरीज तैयार किए हैं।