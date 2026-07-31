छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई डिजिटल पहचान! CM साय ने 2,305 मोबाइल टावरों के लिए केंद्र से मांगी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 577 स्वीकृत स्थानों में से 489 के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी किए जा चुके हैं। शेष 88 स्थानों के लिए प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, वहां बीएसएनएल ने मोबाइल टावर स्थापित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। राज्य सरकार इस प्रक्रिया में सभी विभागों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर रही है।