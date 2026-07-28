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10 से 15 अगस्त तक चलेगा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, CM साय भी होंगे शामिल, BJP ने तैयार किया रोडमैप

BJP Har Ghar Tiranga: भाजपा छत्तीसगढ़ 10 से 15 अगस्त तक "हर घर तिरंगा" अभियान चलाएगी। प्रदेशभर में 3 हजार तिरंगा यात्राएं और 476 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 28, 2026

Har Ghar Tiranga Campaign

Har Ghar Tiranga Campaign: BJP ने तैयार किया रोडमैप(photo-patrika)

Har Ghar Tiranga Campaign: छत्तीसगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा 10 से 15 अगस्त तक "हर घर तिरंगा" अभियान चलाएगी। इस दौरान प्रदेश के करीब 3 हजार स्थानों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। भाजपा ने अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर समिति गठित की है। साथ ही, 476 मंडलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 31 जुलाई तक सभी बैठकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

Chhattisgarh BJP: 10 से 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर देशभर में "हर घर तिरंगा" अभियान संचालित किया जाएगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को राष्ट्रभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान के लिए प्रेरित करना है। प्रदेशभर में अभियान को सफल बनाने के लिए जिला और मंडल स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है। सभी जिलों को 31 जुलाई तक तैयारी बैठकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

यशवंत जैन को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी

अभियान के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर एक विशेष समिति का गठन किया गया है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता यशवंत जैन को इस समिति का संयोजक नियुक्त किया है। समिति अभियान की रूपरेखा तैयार करने के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी भी करेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बार अभियान को पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।

476 मंडलों में होगा विशेष आयोजन

भाजपा प्रदेश के 476 मंडलों पर विशेष फोकस कर रही है। प्रत्येक मंडल में एक प्रमुख तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि अन्य स्थानों पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में बड़े पैमाने पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेता होंगे शामिल

भाजपा की तिरंगा यात्राओं में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री, सांसद और विधायक भी हिस्सा लेंगे। रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी।

पार्टी का मानना है कि "हर घर तिरंगा" अभियान न केवल स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को और भव्य बनाएगा, बल्कि युवाओं और आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करेगा। अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय एकता के संदेश से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

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Updated on:

28 Jul 2026 01:35 pm

Published on:

28 Jul 2026 01:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 10 से 15 अगस्त तक चलेगा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, CM साय भी होंगे शामिल, BJP ने तैयार किया रोडमैप

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