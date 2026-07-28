10 से 15 अगस्त तक चलेगा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, CM साय भी होंगे शामिल, BJP ने तैयार किया रोडमैप

Har Ghar Tiranga Campaign: छत्तीसगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा 10 से 15 अगस्त तक "हर घर तिरंगा" अभियान चलाएगी। इस दौरान प्रदेश के करीब 3 हजार स्थानों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। भाजपा ने अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर समिति गठित की है। साथ ही, 476 मंडलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 31 जुलाई तक सभी बैठकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।