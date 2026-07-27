Big Breaking: BJP के 111 कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा, राजनांदगांव की राजनीति में हलचल

Big Breaking: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। डोंगरगढ़ शहर भाजपा मंडल के 111 सदस्यों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और भाजपा संगठन के सामने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नाम संबोधित एक सामूहिक इस्तीफा पत्र भी सामने आया है, जिसमें संगठन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।