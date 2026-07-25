PM Surya Ghar:राजनांदगांव के 1155 परिवारों का बिजली बिल हुआ शून्य, 4120 घरों में लगे सोलर संयंत्र

Surya Ghar Muft Bijli Yojana: राजनांदगांव में प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना ने जिले में ऊर्जा क्रांति की नई तस्वीर पेश की है। अब तक 4,120 घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 1,155 परिवारों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। सौर ऊर्जा अपनाने से ये परिवार न सिर्फ बिजली खर्च से राहत पा रहे हैं, बल्कि कई हितग्राही अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर ऊर्जा उत्पादन में भी भागीदार बन रहे हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते राजनांदगांव प्रदेश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। जिले में अब तक 8,256 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4,120 घरों में सोलर संयंत्र लग चुके हैं, जबकि शेष आवेदनों में दस्तावेज सत्यापन और स्थापना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। अब तक 3,205 हितग्राहियों को सरकारी सब्सिडी भी मिल चुकी है।