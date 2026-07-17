महतारी वंदन योजना से कटे 1.55 लाख महिलाओं के नाम! मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताई वजह, कांग्रेस का सदन में हंगामा

Mahtari Vandan Yojana 2026: महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी होने के दौरान भी कांग्रेस ने हितग्राहियों के नाम कटने को लेकर हमला बोला था। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया था कि योजना से 3 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि योजना की शुरुआत में 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा था, लेकिन अब हर महीने लाभार्थियों की संख्या घटाई जा रही है। जबकि योजना शुरू होने के बाद भी 40 फीसदी महिलाएं इससे जुड़ नहीं पाई हैं।