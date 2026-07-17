Raipur News: पचपेड़ी नाका ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रक, बाल-बाल बचे कई लोग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक महासमुंद की ओर से रायपुर की तरफ आ रही थी। पचपेड़ी नाका ओवरब्रिज पर पहुंचते ही चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद ट्रक सड़क पर पलट गई और फिसलते हुए मुख्य मार्ग से नीचे सर्विस रोड की ओर जा पहुंची। हादसे के दौरान आसपास अफरा-तफरी मच गई। सर्विस रोड पर चल रहे लोग और वाहन चालक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। यदि उस समय ट्रैफिक अधिक होता तो बड़ा जनहानि वाला हादसा हो सकता था।