छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी का असर! तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन तक बरसेंगे बादल

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। शंकरगढ़ – 9 सेमी, कुसमी – 9 सेमी, चांदो – 8 सेमी, पटना – 6 सेमी, सामरी – 5 सेमी, बलरामपुर – 4 सेमी, दौरा कोचली – 4 सेमी, बोरई – 3 सेमी, बिहारपुर – 3 सेमी, कोटो – 3 सेमी, रामानुजनगर – 3 सेमी, मरवाही – 3 सेमी, अंबिकापुर – 3 सेमी इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर 1 से 2 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई।