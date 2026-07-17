डबल अंडर गारमेंट पहनकर आया था रेलवे बोर्ड की परीक्षा देने, हरकत ने खोली पोल, सरोना पुलिस ने दबोचा

उस पर परीक्षा ड्यूटी कर रहे अधिकारियों की नजर पड़ी। उसे पकड़ा गया। उसके मोबाइल की जांच की गई, तो उसमें प्रश्नों के फोटो मिले। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(2) और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 की धारा 10(1) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने अफताब को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक सैमसंग मोबाइल फोन, आधार कार्ड और संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र जब्त किया गया है। आरोपी नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है।