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छत्तीसगढ़ में रेलवे ने बदले नियम, WhatsApp से मंगाया टिकट अब नहीं होगा मान्य, लगेगा 500 रुपये तक जुर्माना

Indian Railways New Rules: अब WhatsApp पर मंगाया गया टिकट का स्क्रीनशॉट या किसी दूसरे के मोबाइल से बुक किया गया अनारक्षित टिकट मान्य नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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हिमांशु शर्मा

Jul 08, 2026

UTS Ticket Rules

WP पर मंगाया टिकट का स्क्रीनशॉट तो लगेगा जुर्माना (फोटो सोर्स- AI)

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Chhattisgarh Railway Rules: यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो अनारक्षित (जनरल) टिकट या तो खुद रेलवे काउंटर से खरीदें या फिर अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन बुक करें। यदि आपने किसी दूसरे के मोबाइल से टिकट बनवाकर उसे व्हाट्सऐप या स्क्रीनशॉट के माध्यम से टीटीई को दिखाया, तो उसे अमान्य माना जाएगा और आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

कोरबा-विशाखापत्तनम ट्रेन में पकड़ी गई युवती

ऐसा ही एक मामला कोरबा-विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस में सामने आया है, जहां एक युवती को इस लापरवाही के कारण पेनल्टी देनी पड़ी दरअसल, गाड़ी संख्या 18517 कोरबा-विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस कोरबा स्टेशन से शाम 4:10 बजे रवाना हुई थी। ट्रेन में सवार एक युवती के पास टिकट नहीं था।

टीटीई को आते देख उसने आनन-फानन में अपने भाई को फोन किया और ऐप के जरिए टिकट बनवाकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सऐप पर मंगा लिया। जब टीटीई ने टिकट चेक किया, तो उस पर बुकिंग का समय शाम 4:45 बजे दर्ज था, यानी टिकट ट्रेन छूटने के बाद लिया गया था। रेलवे नियमों के तहत इस टिकट को अमान्य घोषित कर युवती से जुर्माना वसूला गया।

नए नियम: जुर्माना हुआ दोगुना

रेलवे ने 19 जून 2026 से बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माना राशि दोगुनी कर दी है। अब बिना उचित टिकट के यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माने की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर सीधे 500 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही किराए की राशि अलग से देनी होगी।

सफर के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान

  • पहले खरीदें टिकट: यात्रा हमेशा वैध टिकट लेकर ही शुरू करें। ट्रेन छूटने के बाद की बुकिंग मान्य नहीं होगी।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल जरूरी: यदि आप 'रेल वन ऐप' से अनारक्षित टिकट बुक कर रहे हैं, तो टिकट उसी फोन में होना चाहिए जिसमें ऐप रजिस्टर्ड है।
  • स्क्रीनशॉट अमान्य: टिकट का स्क्रीनशॉट, व्हाट्सऐप इमेज या फोटोकॉपी किसी भी हाल में वैध नहीं मानी जाएगी।
  • बैटरी रखें फुल: टीटीई को डिजिटल टिकट दिखाने के लिए अपने मोबाइल को पर्याप्त चार्ज रखें। मोबाइल बंद होने पर भी जुर्माना लग सकता है।

अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो टिकट हमेशा यात्रा शुरू होने से पहले और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ही बुक करें। WhatsApp पर मंगाए गए टिकट के स्क्रीनशॉट या किसी दूसरे के मोबाइल से बुक किए गए अनारक्षित टिकट पर यात्रा करना महंगा पड़ सकता है। रेलवे के नए नियमों का पालन कर आप जुर्माने और अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं।

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Updated on:

08 Jul 2026 11:01 am

Published on:

08 Jul 2026 11:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में रेलवे ने बदले नियम, WhatsApp से मंगाया टिकट अब नहीं होगा मान्य, लगेगा 500 रुपये तक जुर्माना

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