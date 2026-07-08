छत्तीसगढ़ में रेलवे ने बदले नियम, WhatsApp से मंगाया टिकट अब नहीं होगा मान्य, लगेगा 500 रुपये तक जुर्माना

टीटीई को आते देख उसने आनन-फानन में अपने भाई को फोन किया और ऐप के जरिए टिकट बनवाकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सऐप पर मंगा लिया। जब टीटीई ने टिकट चेक किया, तो उस पर बुकिंग का समय शाम 4:45 बजे दर्ज था, यानी टिकट ट्रेन छूटने के बाद लिया गया था। रेलवे नियमों के तहत इस टिकट को अमान्य घोषित कर युवती से जुर्माना वसूला गया।