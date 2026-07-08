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छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी सुविधा, RDA ने 121 संपत्तियों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की, जानें पूरी डिटेल

RDA Property Booking: रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने नागरिकों को बड़ी सुविधा देते हुए 121 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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राहुल जैन

Jul 08, 2026

RDA Housing Scheme

संपत्तियों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू (फोटो सोर्स- AI)

रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh RDA Online Booking: रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब इच्छुक नागरिक बिना कार्यालय आए घर बैठे ही प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन एवं बुकिंग कर सकेंगे।

121 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

प्राधिकरण ने प्रथम चरण में लगभग 121 आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया है। इनमें कमल विहार तथा रावभाटा सहित प्राधिकरण की प्रमुख योजनाओं की संपत्तियां शामिल हैं। कमल विहार में आवासीय फ्लैट, आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध हैं, जबकि रावभाटा में व्यावसायिक संपत्तियां बुकिंग के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

RDA Housing Scheme: बुकिंग और मेंटेनेंस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान

प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय संपत्तियों का निर्माण किया गया है, ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को उनकी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुरूप आवास उपलब्ध कराया जा सके। ऑनलाइन बुकिंग सुविधा के साथ अब हितग्राही घर बैठे ही वेबसाइट के माध्यम से मेंटेनेंस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। इससे नागरिकों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी और सेवाएं अधिक सुविधाजनक, समयबद्ध तथा पारदर्शी बनेंगी।

सभी संपत्तियों को एक साथ ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव

रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदे साहू ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को आधुनिक, पारदर्शी एवं जनहितैषी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था से समय की बचत होगी, प्रक्रिया सरल बनेगी तथा संपत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने बताया कि लंबे समय से संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया बंद थी। अब उपलब्ध सभी संपत्तियों को एक साथ ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है, जिससे नागरिक पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक तरीके से संपत्तियों की बुकिंग कर सकेंगे।

RDA की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा से छत्तीसगढ़ के लोगों को घर बैठे आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की जानकारी, आवेदन, बुकिंग और मेंटेनेंस शुल्क भुगतान जैसी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनेगी।

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Updated on:

08 Jul 2026 10:26 am

Published on:

08 Jul 2026 10:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी सुविधा, RDA ने 121 संपत्तियों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की, जानें पूरी डिटेल

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