न बनेगा जॉब कार्ड, न मिलेगी रोजगार की हाजिरी! कवर्धा में VBG रामजी योजना प्रभावित, जानें वजह

वीबीजी रामजी योजना मनरेगा का नया स्वरूप माना जा रहा है, लेकिन इसके संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारी ही पहले दिन से हड़ताल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेशभर में 2, 3 और 4 जुलाई को चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पहले दिन जनपद स्तर, दूसरे दिन जिला स्तर और तीसरे दिन राज्य स्तर पर धरना-प्रदर्शन होगा। कबीरधाम जिले के कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला और सहसपुर लोहारा जनपदों के मनरेगा अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रशासन को हड़ताल की सूचना और ज्ञापन सौंप दिया है।