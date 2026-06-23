23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना, साय कैबिनेट ने दी मंजूरी, मिलेगा रोजगार

Atal Aajeevika Samriddhi Haat Yojana: साय कैबिनेट ने प्रदेश में ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे, साथ ही स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jun 23, 2026

Chhattisgarh Cabinet Decision

साय कैबिनेट की बैठक (फोटो सोर्स- DPR)

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन स्थित कैबिनेट हॉल में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और रोजगार सृजन से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा की गई।

मंत्रिपरिषद ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना और छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) नीति 2026 प्रमुख हैं। कैबिनेट के इन फैसलों को ग्रामीण विकास, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण और सतत आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Chhattisgarh Cabinet Decision: अटल आजीविका समृद्धि हाट’’ योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet Meeting) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ’’अटल आजीविका समृद्धि हाट’’ योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे

इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा

’’अटल आजीविका समृद्धि हाट’’ के माध्यम से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा व्यवसाय, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा तथा ग्रामीण बाजारों को नई गति मिलेगी और प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा।

बायोगैस नीति को मिली मंजूरी

वहीं मंत्रिपरिषद ने आज “छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy), 2026” के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा।

इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रतिवर्ष CBG उत्पादन की संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी तथा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकती है प्रशासनिक सर्जरी! CM तक पहुंची शिकायतों की रिपोर्ट, अफसरों में हड़कंप

ये भी पढ़ें
Sushasan Tihar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Jun 2026 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना, साय कैबिनेट ने दी मंजूरी, मिलेगा रोजगार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में नई बायोगैस नीति को मंजूरी, कचरे से बनेगा स्वच्छ ईंधन और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

Cabinet Decision
रायपुर

Chhattisgarh Cabinet Decision: ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिन रोजगार की गारंटी, CM साय कैबिनेट का बड़ा फैसला!

Chhattisgarh Cabinet Decision
रायपुर

Badminton Athlete Raipur: ओलंपिक का सपना चोट से टूटा हौसला नहीं, रायपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी इशान की नजर अब 2028 पर

Badminton Athlete Raipur
रायपुर

रायपुर में 10 साल से स्कूल भवन का इंतजार, जर्जर छत के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे

School Building Demand
रायपुर

जुलाई अंत तक आ सकता है NEET-UG 2026 का रिजल्ट, छत्तीसगढ़ में मेडिकल एडमिशन में हो रही देरी

NEET UG Result Date
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.