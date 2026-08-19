Public Holiday: 28 अगस्त को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक की अवकाश घोषणा, बंद रहेंगे बैंक और स्कूल

Public Holiday: रक्षाबंधन पर्व को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य शासन ने शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के साथ-साथ बैंक एवं कोषालय भी बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शासन के इस फैसले के बाद रक्षाबंधन के दिन सरकारी कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। इसके साथ ही बैंकिंग और कोषालय से जुड़े काम भी प्रभावित होंगे।