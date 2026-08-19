छत्तीसगढ़ के पहले HEMM प्लांट को मिली मंजूरी, शंकर लाल अग्रवाल बने स्वतंत्र निदेशक

भारत सरकार ने BEML के निदेशक मंडल में शंकर लाल अग्रवाल को स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया है। रक्षा, एयरोस्पेस, रेलवे और खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाली मिनीरत्न कंपनी के नीति-निर्धारण और भविष्य की विकास योजनाओं में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका अहम मानी जाती है। इस नियुक्ति को कंपनी में बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और नीतिगत मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह ‘मेक इन इंडिया’ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में भी मददगार हो सकता है।