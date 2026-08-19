SP से विवाद के बाद हटे कवर्धा कलेक्टर, मुुंगेली समेत 6 जिलों में नए IAS अफसर को जिम्मेदारी, देखें नाम

कवर्धा में कलेक्टर और एसपी का विवाद मंत्रालय पहुंच गया था। आखिरकार हुए प्रशासनिक फेरबदल में गोपालवर्मा को हटाकर तुलिका प्रजापति को कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि कलेक्टर ने पत्र लिखकर जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। दोनों के बीच मतभेद को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इस बीच साय सरकार ने पहले एसपी धर्मेंन्द्र सिंह को जिले हटाया अब कलेक्टर गोपालवर्मा को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है।