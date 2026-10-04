Chhattisgarh News: स्किन ओपीडी में बढ़ी मरीजों की भीड़, फंगल इंफेक्शन-एलर्जी के मरीज बढ़े, गंभीर रोगों का भी मुफ्त इलाज

स्किन रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना 450 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मेडिसिन विभाग के बाद सबसे ज्यादा मरीज इसी विभाग में आ रहे हैं। लाइफ स्टाइल व बढ़ते प्रदूषण के कारण स्किन संबंधी समस्या बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार रोजाना 30 से 35 मरीजों का मस्सा व तिल लेजर से हटाया जाता है। एक मरीज का मस्सा हटाने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। बैटरी खराब होने के कारण मरीजों की वेटिंग बढ़ गई थी, जो नई बैटरी के बाद कम हो गई है। 2017 के बाद मशीन में दोबारा नई बैटरी लगाई गई है।