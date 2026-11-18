गोबरा नवापारा। महानदी की भीषण बाढ़ से हुए नुकसान के बाद अब राहत और मुआवजे (Flood Compensation) को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बाढ़ के महीनों बाद भी गोबरा नवापारा के 350 से 400 परिवार मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10 हजार रुपये की सहायता राशि से वंचित हैं। वहीं कई परिवारों को मिली आर्थिक सहायता उनके वास्तविक नुकसान के मुकाबले नाकाफी साबित हुई है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित नगर के सभी वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में दोबारा सर्वे कराकर छूटे हुए परिवारों को मुआवजा देने की मांग तेज हो गई है।