बैकुंठपुर। कोरिया जिले के चरचा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में बुधवार की दोपहर छात्र-छात्राओं पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला (Bee attack) कर दिया। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। मधुमक्खियों के हमले से बच्चे इधर-उधर भागने लगे, लेकिन 50 अधिक बच्चों को मधुमक्खियों ने डंक मारकर घायल कर दिया। इनमें से डेढ़ दर्जन से अधिक बच्चों को जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया। यहां उनका इलाज जारी है। हमले में किसी के गंभीर होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि स्कूल के मुख्य गेट के सामने स्थित पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। इसे लेकर स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं।