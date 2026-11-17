बलरामपुर। प्रदेशभर में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरु हो गई है। इसी बीच बलरामपुर- रामानुजगंज कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने मंगलवार को धान खरीदी (Paddy procurement Centre) व्यवस्था को और सुदृढ़ करने अधिकाारियों की बैठक ली। इसमें कलेक्टर ने कहा कि खरीदी पूरी पारदर्शिता के साथ हो और जिले के उपार्जन केंद्रों में केवल वास्तविक किसानों का धान ही खरीदा जाए। वहीं धान की क्वालिटी को कोई समझौता नहीं करें, पहले धान की गुणवत्ता का परीक्षण करें। वहीं उन्होंने बिचौलियों और कोचियों के धान पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।