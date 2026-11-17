अंबिकापुर। बैंक और फाइनेंस कंपनी का लोन क्लोज कराने का झांसा देकर एक युवक ने सरकारी कर्मचारी दंपती से 6 लाख 10 हजार रुपए ठग लिए। आरोपी (Fraud in Ambikapur) ने रकम लेने के बाद दोनों लोन सेटल होने की बात कही, लेकिन बैंक और फाइनेंस कंपनी में पैसे जमा नहीं किए। न ही उसने दंपती को कोई रसीद दी। जब लोन की किस्त पटाने उनके पास फोन आया तो उन्होंने उससे पूछताछ की। इस पर वह बहाने बनाता रहा। अंत में महिला की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।