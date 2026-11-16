Kabra Elephant Rescue: 19 लोगों की जान ले चुके कबरा हाथी को चौथे दिन भी नहीं किया जा सका ट्रैंकुलाइज, मायूस होकर लौटी टीम

अंबिकापुर/उदयपुर। अविभाजित सरगुजा में अब तक 19 लोगों की जान ले चुका उत्पाती ‘कबरा’ हाथी (Kabra Elephant in Surguja) चौथे दिन भी वन विभाग की पकड़ में नहीं आ सका। सोमवार को उदयपुर वन परिक्षेत्र के चकेरी रोड से तेंदुटिकरा जंगल में प्रशिक्षित 2 कुमकी हाथियों तीरथ राम और दुर्योधन के साथ विशेषज्ञों की टीम उसे ट्रैंकुलाइज करने पहुंची थी, लेकिन अभियान में सफलता नहीं मिली। ऐसे में उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि जंगल में हाथियों के दो अलग-अलग दल दिखाई दिए। एक दल में 5 और दूसरे में 13 हाथी थे। हालांकि 5 हाथियों वाले दल में कबरा हाथी नजर नहीं आया। मंगलवार को फिर से उसे ट्रैक और ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाएगी। इधर कबरा हाथी के विचरण करने वाले इलाके के 2 स्कूल बंद रहे।