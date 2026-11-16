Ambikapur Theft News: छठ मनाने गए शिक्षक व कारोबारी के घर चोरों का धावा, ले उड़े 15-20 लाख के जेवर और कैश, मचा हड़कंप

Ambikapur Theft News: अंबिकापुर शहर के गोधनपुर इलाके में रविवार शाम चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने एक शिक्षक और उनके पड़ोस में रहने वाले व्यवसायी के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नकदी पार कर दी। दोनों परिवार छठ पर्व मनाने घुंघुट्टा डैम गए हुए थे। शाम करीब 7 बजे जब वे घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरों में रखी अलमारियां भी टूटी हुई थीं और उनमें रखे जेवर व नकदी गायब थे। दोनों परिवारों के मुताबिक, चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए है। सूचना पर गांधीनगर पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।