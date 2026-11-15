15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur News: क्रूरता की हद: 6 पिल्लों को पहले बेदम पीटा, फिर बोरे में भरकर पेट्रोल डाला और जिंदा जला दिया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Dogs cub burnt alive: शहर के मनेंद्रगढ़ मार्ग स्थित पंजाब गार्डन के पीछे नाबालिग बच्चों की करतूत, बेजुबान डॉग शेल्टर के संस्थापक ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने अभिभावकों को बुलाया थाना
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 15 Nov 2026, 2:54 PM IST

Dog cubs burnt alive

Ambikapur news, बोरे में लगा दी आग (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के मनेंद्रगढ़ मार्ग स्थित पंजाब गार्डन के पीछे के मोहल्ले में आधा दर्जन नाबालिगों ने 13 नवंबर की शाम कुत्ते के 6 पिल्लों की पहले बेदम पिटाई की, फिर बोरे में भरकर पेट्रोल डाला और जिंदा जला (Burnt Alive) दिया। पिल्लों के अधजले शव मिलने के बाद मामला सामने आया। पिल्लों के साथ इस क्रूरता का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि नाबालिग इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हैं? इधर सूचना मिलते ही बेजुबान डॉग शेल्टर के संस्थापक ने मामले की शिकायत सीसीटीवी फुटेज के साथ गांधीनगर थाने में की है। पुलिस ने नाबालिगों के अभिभावकों को थाने में बुलाया है।

घटना के संबंध में यह बात सामने आई कि पंजाब गार्डन के पीछे के मोहल्ले में 2 स्ट्रीट डॉग द्वारा कुछ दिन पहले पिल्लों को जन्म दिया गया था। इनमें से 3 की देखभाल स्थानीय लोग कर रहे थे, जबकि अन्य मोहल्ले में ही इधर-उधर घूमते थे। इसी बीच मोहल्ले के ही कुछ नाबालिगों ने पिल्लों को पकड़ लिया और उन्हें बेदम (Brutally beaten) पीटा।

Kabra Elephant Rescue: 17 हाथियों का नेता बन गया है कबरा कान हाथी, रामगढ़ पहाड़ के पास पहुंचा, ट्रैकुलाइज करना हुआ मुश्किल

ये भी पढ़ें
Kabra elephant rescue in Surguja

पिटाई करने के बाद उन्होंने सभी 6 पिल्लों प्लास्टिक के बोरे में भरा और कचरे वाले स्थान पर रखा। इसके बाद पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। पिल्लों के अधजले शवों को कुत्ते नोच रहे थे, यह देख किसी ने इसकी सूचना बेजुबान डॉग शेल्टर के संस्थापक सुधांशु शर्मा को दी। सूचना मिलते ही वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने खुद घटनास्थल के आस-पास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस दौरान सीसीटीवी में 6 नाबालिग 13 नवंबर की शाम करीब साढ़े 4 बजे यह कृत्य करते दिखे।

Gandhinagar police: पुलिस ने अभिभावकों को बुलाया थाने

बेजुबान डॉग शेल्टर के संस्थापक की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाबालिगों की पहचान कर ली है। थाना प्रभारी ने सभी नाबालिगों के अभिभावकों को थाने में बुलाया है। उनका कहना है कि चूंकि सभी नाबालिग (Minor boy burnt alive dog cubs) हैं, फिर भी नियम के हिसाब से संभावनाएं देख रहे हैं।

बेजुबान डॉग शेल्टर के संस्थापक का है ये कहना

घटना सामने आने के बाद बेजुबान डॉग शेल्टर (Bejuban Dog Shelter) के संस्थापक सुधांशु शर्मा का कहना है कि बेजुबान जानवर भी दर्द और तकलीफ महसूस करते हैं। उनके साथ इस तरह की क्रूरता न केवल अमानवीय है, बल्कि कानूनन दंडनीय भी है। ऐसे मामलों में निश्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई जरूरी है, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं न हो सकें।

Big Incident in Surguja: 2 साल के मासूम ने चबा लिया पॉप-पॉप पटाखा, मुंह में फटा और हो गई मौत, गोद में शव लेकर बिलखता रहा पिता

ये भी पढ़ें
Child died due to firecracker blast in mouth
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.