Ambikapur News: क्रूरता की हद: 6 पिल्लों को पहले बेदम पीटा, फिर बोरे में भरकर पेट्रोल डाला और जिंदा जला दिया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

अंबिकापुर। शहर के मनेंद्रगढ़ मार्ग स्थित पंजाब गार्डन के पीछे के मोहल्ले में आधा दर्जन नाबालिगों ने 13 नवंबर की शाम कुत्ते के 6 पिल्लों की पहले बेदम पिटाई की, फिर बोरे में भरकर पेट्रोल डाला और जिंदा जला (Burnt Alive) दिया। पिल्लों के अधजले शव मिलने के बाद मामला सामने आया। पिल्लों के साथ इस क्रूरता का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि नाबालिग इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हैं? इधर सूचना मिलते ही बेजुबान डॉग शेल्टर के संस्थापक ने मामले की शिकायत सीसीटीवी फुटेज के साथ गांधीनगर थाने में की है। पुलिस ने नाबालिगों के अभिभावकों को थाने में बुलाया है।