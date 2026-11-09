Kukur Tihar Video: दिवाली के दिन अंबिकापुर में मनाया कुकुर तिहार, तिलक लगाकर की गई कुत्तों की पूजा, खिलाया स्पेशल खाना

अंबिकापुर। दीपावली पर अंबिकापुर स्थित बेजुबान डॉग शेल्टर (Bejuban Dog Shelter) में कुकुर तिहार का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बेजुबान पशुओं के प्रति समाज में प्रेम, सम्मान, संवेदना और सेवा की भावना को बढ़ावा देना ही इस विशेष आयोजन का उद्देश्य था। इस अवसर पर बेजुबान डॉग शेल्टर में रह रहे सभी डॉग्स (बच्चों) के लिए विशेष पूजा-अर्चना एवं हवन का आयोजन किया गया। फिर उन्हें तिलक लगा, फूलों की माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं उनके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई। हवन एवं पूजा के माध्यम से शेल्टर में रह रहे सभी बीमार, घायल एवं अस्वस्थ बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की गई।