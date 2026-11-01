Ambikapur Dog Bite: होटल में महिला को कुत्ते ने काटा, फिर घरवालों की एक गलती पड़ी भारी, 15 दिन में ही हो गई मौत

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र में 15 दिन पूर्व आवारा कुत्ते ने होटल में काम कर रही महिला के पैर में काट (Dog bite) लिया था। परिजन घटना के तीसरे दिन प्रतापपुर अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने उसे 2 एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया और 5 से 6 दिन बाद पुन: आने के लिए कहा। परिजन दुबारा इलाज कराने के बजाए गांव में ही उसका झाडफ़ूंक कराने लगे। इस बीच उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से उसके परिजनों में मातम पसर गया है।