Ambikapur Fraud Case: इंस्टाग्राम पर अल्ट्राटेक सीमेंट का देखा विज्ञापन, क्लिक करते ही आया सेल्स मैनेजर का फोन, लग गई 4.13 लाख की चपत

अंबिकापुर. इंस्टाग्राम पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का विज्ञापन देखकर सीमेंट खरीदने के लिए संपर्क करना अंबिकापुर के एक कारोबारी को महंगा (Cement fraud case)पड़ गया। दरअसल इंस्टाग्राम पर क्लिक करने के बाद खुद को सेल्स मैनेजर बताते हुए एक व्यक्ति ने उसे फोन किया। कारोबारी ने उसे 1400 बोरी सीमेंट की सप्लाई का ऑर्डर दिया। इसके बदले कथित सेल्स मैनेजर ने कारोबारी से 4 लाख 13 हजार रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। रुपए जमा करने के बाद भी सीमेंट की सप्लाई नहीं की गई। जब उसने मोबाइल से संपर्क करने का प्रयास किा तो कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद कारोबारी को ठगी का अहसास हुआ। पीडि़त की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।