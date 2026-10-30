Surguja Ration Distribution: पांच महीने से 400 परिवारों को नहीं मिला राशन, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, दुकान में जड़ा ताला

विरोध प्रदर्शन के दौरान एक अन्य मामला भी सामने आया। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बीच एक युवक पीओएस मशीन (POS machine) लेकर राशन दुकान से अलग स्थान पर खाद्यान्न तौलता दिखाई दिया। जब उससे इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो वह कैमरा देखते ही वहां से भाग गया। दुकान से अलग स्थान पर राशन तौलने की इस गतिविधि को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि युवक वहां किसके निर्देश पर और किस उद्देश्य से राशन तौल रहा था, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम की भी जांच कराने की मांग की है।